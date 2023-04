Scuola Guardia di Finanza, deposta la corona in ricordo delle vittime del 6 aprile

E’ stata deposta questa mattina la corona in memoria delle 309 vittime del sisma, nella piazza della scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila, la stessa piazza che ha ospitato i funerali successivi alla tragedia.

Un luogo simbolo in una giornata particolarmente importante e dolorosa per questa comunità.



“In questo modo noi ricordiamo un momento così triste e così tragico, la Guardia di Finanza e soprattutto la scuola si è fatta partecipe e ha cercato il più possibile di essere vicino alla popolazione, ma non poteva essere diverso, insomma questo è nel sentimento delle Fiamme Gialle. Abbiamo il dovere di non dimenticare chi è caduto.” dichiara il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.