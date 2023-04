ASBUC Paganica e San Gregorio, rinnovata l'amicizia con città gemellata di Rottweil

Una grande amicizia, che va oltre il formale gemellaggio con il Comune dell’Aquila: è quello tra la comunità di Rottweil in Germania e la comunità di Paganica, e che sarà rinnovato, da venerdì 7 aprile a martedì 11 aprile, alla villa comunale della frazione del capoluogo, per altrettanti giorni di festa e sana socializzazione.



Fautrice dell’iniziativa è l’Amministrazione separata degli usi civici (Asbuc) di Paganica e San Gregorio, inserita quest’anno nel programma degli eventi di Pasqua.

Faranno parte della delegazione Hubert Novach, Rosalie Bott, Felicitas Bott, Max Trautwein e Gabriel Schneider, e durante le serate, dalle ore 18 in poi, si potrà assaporare ottima birra tedesca, panini con würstel e porchetta, e altre pietanze. L’Asbuc di Paganica partecipa ormai da anni a Rottweil alla grande fiera della Stadtfest, con protagonisti i piatti tipici e le specialità del Baden-Württemberg, e delle città gemellate e comunità amiche di Rottweil, quella paganichese compresa.



Spiega dunque Fernando Galletti, presidente dell'Asbus: “con questo evento semplicemente vogliamo contraccambiare, come già avvenuto negli anni passati, la meravigliosa accoglienza che la comunità di Rottweil ci ha dimostrato, riservando un posto d'onore nella loro fiera, consentendoci di offrire e far conoscere i nostri prodotti tipici. E’ un evento che intende insomma confermare una grande amicizia, e anche rafforzare il programma laico delle celebrazioni pasquali a Paganica, e in tal senso ringraziamo di cuore i procuratori del comitato feste, con cui si è attivata quest’anno una stretta e feconda collaborazione".

A Rottweil ebbe i natali Adam Burkardt, allievo e collaboratore di Johannes Gutenberg, l'inventore della stampa a caratteri mobili. Adamo da Rottweil nel 1481 proprio all’Aquila aprì la prima stamperia del Regno di Napoli, e la terza in Italia dopo quelle di Venezia e Foligno. Tra i primi mirabili incunaboli usciti dalla sua proto-tipografia, le Vite parallele di Plutarco, ornati da splendide iniziali calligrafiche di colore indaco. Ed è stato questo il motivo storico e culturale del gemellaggio.



Ricorda però Galletti, “La comunità di Rottweil ha dimostrato concreta vicinanza in particolare dopo il terremoto del 2009, con raccolte fondi a cui hanno partecipato cittadini, aziende e istituti bancari, arrivando a trattenere l’indennità aggiuntiva per le ferie dalla busta paga di insegnati e dipendenti.In molti sono venuti qui come volontari della Protezione civile e della Croce rossa tedesche, per realizzare e gestire le tendopoli, per operare nelle case di riposo e nella mensa celestiniana. La struttura di legno della scuola materna di Paganica è stata donata dall'Accademia di carpenteria di Rottweil. Addirittura due delle nostre ospiti, Rosalie e Felicitas Bott, entrambe musiciste, hanno raccolto ingenti fondi suonando il violino in giro per la Germania”. Rosalie e Felicitas, assieme agli altri componenti della delegazione di Rottweil sfileranno anche al fianco dei rappresentanti dell'Asbuc, nelle processioni pasquali di lunedì e martedì.



Sottolinea infine Galletti: "Grazie al lavoro dell'Asbuc e di tanti cittadini volontari, Paganica mostrerà in queste giornate pasquali il suo volto migliore: la villa comunale è stata oggetto di una accurata manutenzione e pulizia, è stato ripulito da sterpaglie e rifiuti il tratto urbano del torrente Raiale, siamo anche intervenuti sul percorso pedonale per il santuario della Madonna d'Appari, luogo di arrivo della processione, sostituendo in particolare gli assi di legno usurati e insicuri".