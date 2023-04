Alleggerite in fase di appello le pene per i 6 imputati del processo Black - Axe

Pene alleggerite in fase di appello all’Aquila per sei imputati nel processo Black - Axe. Si tratta di sei cittadini nigeriani che per il giudizio in primo grado avevano scelto il rito alternativo dell’abbreviato.

In primo grado i sei erano stati condannati con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in seguito le difese avevano presentato una impugnazione nei confronti della sentenza, così i giudice di secondo grado, dopo l’udienza di discussione con le requisitoria delle difese, hanno riqualificato il reato a carico dei sei imputati da associazioni a delinquere di stampo mafioso ad associazione a delinquere,

Si tratta di una derubricazione che ha portato a una sensibile riduzione delle pene detentive assegnate ai sei imputati dal giudice di primo grado.

Le motivazioni della sentenza in corte d’appello saranno depositata il prossimo 6 maggio.