Celebrati i 171 anni dalla fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato oggi ha celebrato il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest'anno ha avuto una manifestazione nazionale nella Terrazza del Pincio a Roma ma, come dicevamo, ci sono state anche cerimonie territoriali organizzate dalle Questure di tutti i Capoluoghi di Provincia italiani.

A L’Aquila tutto è iniziato in Questura con la deposizione della corona al monumento dei caduti, come omaggio a quei poliziotti morti ammazzati mentre svolgevano il loro dovere. E poi si è continuato nello “snocciolare” i numeri dell’ultimo anno di attività. Un anno di interventi e operazioni per mettere la sicurezza degli aquilani al primo posto. La Polizia di Stato ha stilato il suo bilancio per questa occasione speciale: oggi, 12 aprile, alle 11 nella sala “Luigi Zordan” all’interno del Centro Congressi dell’Università degli Studi di L’Aquila, in Piazza San Basilio, si è celebrato il 171° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato.

Un evento che si è svolto alla presenza delle autorità e dei tanti cittadini che hanno voluto manifestare la propria vicinanza agli agenti di Polizia. #Essercisempre, è il popolare hashtag della Polizia di Stato che mette “a fuoco” l’obiettivo dell’iniziativa di questa giornata. Condividere la ricorrenza con gli aquilani, ai quali è rivolto il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Abbiamo chiesto al Questore di L’Aquila, Enrico De Simone, che cosa festeggia oggi la Polizia? “Oggi la Polizia festeggia il rinnovato impegno quotidiano delle donne e degli uomini che mettono piede in Polizia, della disponibilità verso gli altri. Noi siamo un organo servente e il nostro compito è quello di essere al servizio del cittadino, in tutte le attività che noi facciamo dalle emanazione di semplici autorizzazioni amministrative fino al controllo del territorio, fino al più grave dei reati, sia comuni che in materia di terrorismo”

Qual è il valore più importante che un incarna o poliziotto in divisa? “La disponibilità. La disponibilità è quell’aspetto essenziale di un poliziotto. La prima cosa da fare è buttare l’orologio perché il nostro lavoro non ha un inizio e non ha una fine. Quindi cominciamo dalle nostre famiglie che vivono e capiscono questo sacrificio. Perché poi anche il poliziotto è come tutti gli uomini. Anche i poliziotti hanno i loro affetti e fanno sicuramente un lavoro che comporta sacrificio. Per il poliziotto, per la poliziotta e per chi gli sta vicino”, ha concluso il Questore De Simone.

L’evento è stato, come sempre, anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia nella Provincia di L’Aquila, per un anno operativo intenso e contraddistinto dal conseguimento di risultati positivi in tema di contrasto al crimine e che hanno permesso di mantenere elevati gli standard di sicurezza. Una cosa si è capita subito: L’elemento fondamentale della cerimonia aquilana è stato l’aggregazione e la condivisione, fattore questo fortemente rappresentativo dello slogan “Esserci Sempre”, un sentimento appassionato alla prossimità, all’innovazione e alla flessibilità come pilastri che sostengono, da sempre, l’azione della Polizia di Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso quest'anno la medaglia d'oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili.

A margine dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato deciso di promuovere la cultura della donazione di sangue con l'Associazione Donatori e Volontari del Personale della Polizia, Associazione costituita nel 2003, dal 2017 viene utilizzato il Brand "DonatoriNati" e nel 2018 è stato firmato un protocollo d'intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. “Negli anni”, ha detto la dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di L’Aquila, Rosalba Angeloni, “l'Associazione ha realizzato e dato vita a numerose attività di sensibilizzazione degli appartenenti alla Polizia di Stato, al personale civile del Ministero dell'Interno, al Corpo dei Vigili del Fuoco e loro familiari nonché di tutti i cittadini alla cultura della donazione di sangue, emocomponenti e midollo osseo. Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore, perciò, in occasione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, l'Associazione DonatoriNati ha organizzato per la prima volta a L’Aquila una serie di iniziative in linea con l'esserci sempre della Polizia di Stato".

Nell'occasione, il Questore di L'Aquila si unisce all'invito rivolto ai giovani dal Presidente Nazionale DonatoriNati, Claudio Saltari "affinché impegnino parte del loro tempo e delle loro energie per scoprire quanto può essere profondo il significato del verbo donare. "Ampio è il sentimento dell'altruismo ed immensamente grande l'aiuto che concretamente si può dare al prossimo diventando donatori." ha sotttolineato Rosalba Angeloni. "La Polizia di Stato da tempo promuove e sostiene un gesto così nobile e spesso indispensabile", perciò, dalle 8:30 di stamani, nel parcheggio antistante la Questura, in via Strinella, è presente l'autoemoteca della Croce Rossa Italiana, a disposizione dei volontari già donatori e di tutti coloro che vorranno generosamente aderire e per acquisire materiale informativo sull'associazione