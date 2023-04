Maxi operazione della Dda dell'Aquila a Rancitelli: 20 misure cautelari in carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso

Dalle prime luci dell’alba è in corso tra Via Tavo, il quartiere di Rancitelli e il Ferro di Cavallo una vasta operazione anticrimine. In particolare 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, con l'ausilio del Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili, stanno dando esecuzione a una ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 20 cittadini di etnia ROM.

L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indiziati sono accusati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

L’operazione è cominciata intorno alle 5.30 con l’arrivo in forze dei militari che hanno preso il controllo di un settore di circa un paio di chilometri quadrati.

Per intervenire sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per sfondare le porte delle abitazioni. Venti le ordinanze di custodia cautelare in carcere che hanno portato all’operazione e che in questi minuti sono state notificate.