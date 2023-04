Sanità e merito, l'incontro di Salute Donna Onlus per ridare dignità al servizio pubblico

“La meritocrazia nella sanità. Il potere nel merito.” è il titolo dell’incontro organizzato dalla sezione aquilana di Salute Donna, all'Auditorium Ance dell'Aquila.



Lo scopo dell’evento è stato quello di mettere a confronto le diverse idee per impostare la sanità pubblica del futuro.



“Se iniziamo a pensare che la meritocrazia possa essere un valore allora siamo già a metà strada. In Italia avevamo un Servizio Pubblico invidiato da tutta l'Europa ma ad oggi il nostro servizio pubblico si trova in grossissime difficoltà quindi dobbiamo dare un valore al merito e quindi alle persone che scelgono di rimanere all'interno di una struttura pubblica” afferma Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus.



Per Anna Maria Mancuso “dalla Legge Bindi in poi che ha aperto la libera professione anche extra menia logicamente i medici che non si sono sentiti gratificati all'interno di un servizio pubblico a volte magari fanno delle scelte che portano poi ad avere anche delle ripercussioni allo stesso servizio pubblico”



“Chi entra nella pubblica amministrazione ha il dovere di fedeltà e di servire con fedeltà alla nazione quindi di fare al meglio il proprio servizio ed è la cosa più nobile che esista” aggiunge il Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanza.