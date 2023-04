Si è spento Sergio Petrilli, il portiere Kalì bandiera del calcio aquilano

Alle alle 6:00 del mattino di oggi, sabato 15 aprile, si è spento Sergio Petrilli, classe 1940, bandiera del calcio aquilano, portiere dell’Aquila calcio dal 1964 al 1968 in serie C, soprannominato Kalì, come la dea dalle molte Braccia sin dal suo esordio nell’Oratoriana.

Petrilli ha militato poi con il Giulianova, il Manfredonia, la Nuorese News, il Teramo Calcio, e il Celano.

Tra i tanti aneddoti, si ricorda la strapaesana giocata a Goriano Valli contro il Castelvecchio Subequo dove parò due rigori ad Italo Acconcia.