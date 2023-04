Piazza Duomo blindata, in corso le riprese del Film di Albanese

Questa mattina Piazza Duomo è blindata, il centro della città già recitato dai cantieri per il restyling della Piazza, si è trasformato in un set cinematografico per il nuovo film che avrà come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Fra cineprese e microfoni le troup dei tecnici hanno preso possesso della piazza. Così L'Aquila si fa scenografia di un nuovo progetto ancora tutto da scoprire.

Tanti i cittadini accorsi attorno al set per tentare di curiosare e riuscire a sbirciare qualche scena del girato di stamattina. Fra i cantieri il movimento messo in moto per l'occasione ha creato non poco trambusto attirando la curiosità di tutti coloro che si trovano nei pressi del centro storico.

Il regista del film è Riccardo Milani e molte scene sono state girate a Pescasseroli nei giorni scorsi.

Dalle indiscrezioni che circolano sappiamo che il titolo del film dovrebbe essere "Grazie ragazzi"e parlerà di una storia vera legata agli extra comunitati e Albanese e Raffaele ci sono anche Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni.

Lavori in corso su tutti i fronti!