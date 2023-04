Pietrucci e Di Martino: "grazie all'ANAS per la rotatoria SS 260 a Cagnano, 3° lotto ultimato entro agosto"

“Sono iniziati i lavori che interesseranno la rotatoria della SS260 di Cagnano Amiterno e abbiamo avuto assicurazioni che entro il mese di agosto saranno ultimati i lavori di tutto il III lotto; inoltre, sin dalla prima metà di maggio ci sarà una progressiva apertura dei nuovi tratti di strada da Cagnano a Marana. In particolare entro il 15 maggio è prevista l’apertura al traffico veicolare dello svincolo di Cagnano Amiterno e del tratto stradale tra le prog.km.che 11+100 e km12+000 della S.S.260 Picente.” Lo rendono noto con soddisfazione il consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci e la Sindaco di Cagnano Amiterno, Iside Di Martino che questa mattina hanno incontrato l’ing. Antonio Marasco, responsabile ANAS per l’Abruzzo e il Molise e l’ing. Claudio Bucci dell’ANAS nell’ambito del lavoro svolto sulla SS 260, l’infrastruttura strategica che connetterà la Valle dell’Aterno con il centro Italia consentirà un collegamento veloce tra Abruzzo e Lazio lungo la dorsale appenninica.



“Un’opera che supererà la storica difficoltà di comunicazione tra i nostri paesi e alimenterà un flusso di traffico commerciale e turistico di grande valore economico. Non a caso, la Regione Abruzzo, con una serie di Delibere, ha sempre inserito il “Completamento della dorsale appenninica” Rieti - L’Aquila – Navelli, SS 260 “Picente” - dorsale L’Aquila – Cagnano – Montereale –Capitignano – Amatrice, nei suoi atti di Programmazione.”



"D’altro canto è stato costante il lavoro svolto non solo dal consigliere regionale Pietrucci attraverso atti consiliari e finanche uno sciopero della fame, ma da tutti i sindaci e amministratori dei comuni dell’Alta Valle dell’Aterno che si sono succeduti negli ultimi trent’anni. Nella riunione odierna la prima verifica ha riguardato la prossima realizzazione della rotatoria di San Pelino di Cagnano e i lavori del terzo lotto."



“Finalmente - dopo anni che non si è mai mollata la presa (anche grazie all’ex assessore Pietro Di Stefano e ai tecnici dell’Anas diretti da Marasco)- si sono risolti i problemi tecnici, l’area è stata cantierizzata e i lavori della rotatoria sono partiti. Ci preme inoltre ringraziare ancora una volta il commissario Legnini la cui visione ha cucito insieme tutti i territori colpiti dal sisma 2016/2017, programmando e mettendo a disposizione risorse preziose per la SS 260, ma anche per gli interventi infrastrutturali della Piceno-Aprutina nel pescarese e della pedemontana per Ascoli nel teramano. Il merito di questo lungo e complesso intervento, va dunque riconosciuto al lavoro di squadra che ha visto impegnati nel tempo tutti i Sindaci e Amministratori provenienti dall’Alto Aterno, i vertici e i funzionari ANAS, la Regione Abruzzo.” Dichiarano Pierpaolo Pietrucci e Iside Di Martino in una nota stampa.