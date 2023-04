Protocollo d'intesa tra Protezione e Civile e Soccorso Alpino per la sicurezza in Montagna

La Regione Abruzzo, considerato che il proprio territorio si sviluppa in larga parte su ambiti montani che per le loro caratteristiche geomorfologiche richiedono l’attuazione di specifici strumenti capaci di garantire efficaci interventi di Protezione Civile, attraverso la propria Agenzia di Protezione Civile intende stipulare un protocollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con il quale sono definite le attività finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura della montagna e della sicurezza in ambiente montano.

Il documento verrà sottoscritto alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo e del Prefetto dell'Aquila, venerdì 21, alle ore 15.00 nella “Sala Luciano Fabiani” del Consiglio Regionale.

In questo modo l’Agenzia di Protezione Civile e il Soccorso Alpino, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono perseguire l'obiettivo di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare la previsione, la prevenzione, la mitigazione dei rischi, con attenzione a tutti i rischi esistenti sul territorio regionale ed in particolare negli ambiti montani.

Nel protocollo viene anche indicata la volontà delle parti di promuovere specifici percorsi di formazione in tema di prevenzione dei rischi da valanga e sicurezza in montagna, anche al fine di accrescere le competenze dei componenti del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.) e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga.

Nel documento si legge che la Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, riconoscendole quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione sia chiamata a designare propri rappresentanti.