Regolamento per la disciplina dei pascoli, riunione tra seconda e quarta commissione

Sarà al centro della discussione della seconda e quarta commissione del Consiglio Comunale dell’Aquila la proposta di deliberazione riguardante l’adozione definitiva del regolamento per la disciplina dei pascoli.



Le due commissioni rispettivamente ‘Gestione del territorio’ e ‘Affari istituzionali e Regolamenti’, si riuniranno congiuntamente mercoledì 26 aprile, alle 14.30, alla sala Eude Cicerone della sede della presidenza del Consiglio comunale (via Filomusi Guelfi, Villa Gioia). Lo rendono noto i presidenti dei due organismi, Guglielmo Santella e Gloria Nardecchia.



"Il provvedimento a firma dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, è molto importante e per questo è stato stabilito di approfondirlo congiuntamente con i consiglieri delle due commissioni – hanno spiegato Santella e Nardecchia – tale strumento, infatti, è preordinato ad una gestione attiva, sostenibile e responsabile dell’esercizio del pascolo, in eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini aventi diritto. Contestualmente, il regolamento mira a salvaguardare i servizi generali forniti dai beni di uso civico, tutelati da norme comunitarie, nazionali e regionali e frutto del significativo lavoro di coinvolgimento e dell'interlocuzione con i portatori di interesse, realizzato dal settore comunale Transizione ecologica e Protezione civile e dallo stesso assessore”.



“Come noto – hanno concluso Santella e Nardecchia – il Comune dell’Aquila ha un’estensione territoriale molto vasta e gestisce ampie superfici naturali sia patrimoniali che di uso civico su cui è possibile svolgere l’attività di pascolo. Il regolamento, per l’appunto, mira principalmente a stabilire i criteri di assegnazione dei pascoli e a fissare tutte le norme da osservare durante la conduzione".