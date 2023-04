Innovazione e ricerca al RoadShow di Farmindustria alla Dompè. Presente anche il Ministro Bernini

Innovazione e produzione al centro del Road Show organizzato da Farmindustria all'interno dello stabilimento Dompè dell'Aquila. Un incontro che ha visto discutere il tema dell’innovazione e della ricerca nel settore farmaceutico e al quale ha preso parte anche il Ministro per la ricerca e l’università Anna Maria Bernini.



“Questo patto per la crescita tra l'università e la farmaceutica sta dando dei risultati straordinari, noi siamo grandi in Italia siamo ma grandi anche in Europa e nel mondo grazie ad un’industria farmaceutica che cresce continuamente e garantisce il benessere delle persone- dichiara il Ministro Anna Maria Bernini- un altro collegamento tra università e ricerca sono i dottorati innovativi, a cui teniamo particolarmente, cioè dei dottorati co-finanziati tra università e impresa”



“Un settore strategico e in quanto tale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy, abbiamo istituito un tavolo di settore per il rilancio della politica industriale farmaceutica che è una cosa assolutamente necessaria perché è un settore che va sostenuto e rilanciato a livello competitivo in Europa ed è una politica che non deve essere soltanto nazionale ma Europea per poter far fronte a quella politica a livello globale che sta investendo tantissimo, mi riferisco a Cina e Stati Uniti, Emirati Arabi e che potrà determinare la localizzazione dell'Industria farmaceutica nei prossimi 10 anni” aggiunge il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto.



“Oggi siamo in Abruzzo, L'Aquila, Pescara che rappresentano un distretto importante nelle industrie farmaceutiche e qui abbiamo players fortissimi e aziende che investono in ricerca e sviluppo” conclude Marcello Cattani, presidente Farmindustria