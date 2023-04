Incendio a Sulmona, ferita una donna e distrutta l'abitazione

Nella città di Sulmona questa mattina è scoppiato un vasto incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Al momento dell'incendio si trovava dentro l'abitazione una donna che, sopravvissuta all'evento, ha riportato delle ustioni al volto che al momento non appaiono gravi, è stata immediatamente trasportata in ospedale dal personale del 118.

L'appartamento è stato devastato dalle alte fiamme che lo hanno avvolto. Dalle immagini che riportiamo risultano evidenti gli ingenti danni riportati dall'edificio praticamente carbonizzato dall'evento distruttivo.

Provvidenziale per la donna l'azione dei vigili del fuoco che , intervenuti prontamente, sono riusciti a metterla in salvo salvandola dal rogo in cui si era ritrovata.

Ancora non sono note le cause dell'innesco dell'incendio, ancora in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.