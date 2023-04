Filcams Cgil in protesta con i lavoratori di Vivenda contro il divieto di accesso all'interno dei plessi scolastici

La Filcams Cgil questa mattina è scesa in protesta al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda Vivenda, che si occupa del servizio mensa all'interno delle scuole. Motivo della protesta il divieto di accesso all'interno dei plessi scolastici a partire dal tragico evento dell’asilo il 1 maggio.

Il sit-in di protesta, che si è svolto in pieno centro storico dinanzi alla sede dell'amministrazione comunale a Palazzo Fibbioni, ha avuto infatti lo scopo di richiedere che si sblocchi l'empasse che si è venuto a creare tra Comune e dirigenti scolastici.

Infatti, come ha spiegato ai nostri microfoni il segretario generale della Filcams Cgil della provincia dell'Aquila Andrea Frasca, in seguito ai drammatici eventi dello scorso 18 maggio, quando a causa di un veicolo sfrenato un bambino perse la vita all'interno dell'area di pertinenza del plesso scolastico dell'asilo 1 maggio, è stato imposto il divieto assoluto di accesso nei plessi scolastici agli addetti dell'azienda Vivenda e di ogni mezzo di trasporto.

Da tale divieto scaturiscono disservizi e problematiche non solo per i lavoratori di Vivenda, ma anche ma per gli operai del Comune e degli scuola bus e persino per coloro che sono addetti al trasporto di disabili. Non vi è infatti nessuna deroga che consente di far entrare mezzi di trasporto all’interno dei plessi.

"Tutto ciò" ha dichiarato Frasca "oltre ai disservizi legati al trasporto di persone comporta ovviamente conseguenze riguardo il trasporto di carichi di lavoro come anche inefficienze riguardo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale divieto rappresenta un unicum in Italia, da nessuna parte viene vietato in maniera assoluta l’accesso agli automezzi" così ha concluso il segretario della Filcams.