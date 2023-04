Mattarella a L'Aquila per il giuramento degli allievi della scuola della Guardia di Finanza

Pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte di 1175 allievi marescialli del 94esimo corso “Dodecanneso II” della scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



E’ la settima volta che il Presidente arriva in città, l’ultima nel 2017, quando si svolse la cerimonia dell’anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.



Presenti, oltre alle autorità regionali e comunali, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il Viceministro all’Economia e le Finanze Maurizio Leo, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, insieme a Gianni Letta e Giovanni Legnini.



La celebrazione ha avuto inizio con la banda della scuola, che ha accompagnato gli allievi nell’ingresso in Piazza d’Armi, poi la bandiera tricolore, e l’intonazione dell’inno nazionale.



Dopo il momento dedicato all’inno nazionale, il Capo dello Stato ha salutato i finanzieri prendendo posto vicino all’Arcivescovo metropolita dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi.



A prendere parola inizialmente il comandante della scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila, il comandante Cristiano Zaccagnini.



Il comandante Zaccagnini ha anche ricordato come quest’anno si celebri la ricorrenza del trentennale dell’insediamento della scuola a L’Aquila e il centenario di fondazione della scuola. Poi l’intervento della medaglia d’oro al valore militare, il tenente colonnello Gianfranco Paglia.



Il Presidente Mattarella ha conferito la medaglia d’oro alla bandiera della scuola, mentre il comandante nazionale della gdf Giuseppe Zaffarana ha rivolto i suoi saluti a tutti gli allievi marescialli. A conclusione della cerimonia, una preghiera dei finanzieri e 3 rintocchi di campana.