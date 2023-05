Attacco hacker al Cup della Asl 1: server fuori uso, utenti infuriati

Caos stamane al C.U.P. della Asl dell’Aquila, dove a causa di un attacco hacker al server non è stato possibile, per le molte persone in fila agli sportelli, prenotare prestazioni sanitarie o effettuare pagamenti.

L’attacco, di matrice ancora ignota, ha reso impossibile ogni tipo di prenotazione in sede e online, costringendo gli operatori della Asl a mandare a casa i cittadini infuriati. Sull’accaduto non si esclude un’indagine della polizia postale per fare luce sulle dinamiche e risalire ai colpevoli. Al momento, sembra non esserci alcuna richiesta di riscatto.

Nel frattempo, i tecnici della Asl sono a lavoro affinché si possa rispristinare, al più presto, il servizio di prenotazione delle visite mediche, fondamentale per i cittadini.