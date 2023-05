I lavori alla rete elettrica lasciano isolati i telefoni di Fano Adriano e Crognaleto

“Una situazione incresciosa quella che si è verificata nell'entroterra montano a causa di lavori che l'Enel sta effettuando. Da due giorni i comuni di Fano Adriano e di Crognaleto sono isolati in quanto i ripetitori di telefonia mobile non ricevono corrente dopo che l'Enel ha interrotto la fornitura”.

A denunciare il grave disservizio è stato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi che prosegue: “I ripetitori non sono forniti di gruppi elettrogeni e che quindi non sono in grado in assenza di energia elettrica di continuare a dare la giusta copertura alla rete mobile”.

"Siamo rimasti isolati – attacca il primo cittadino - senza neanche il preavviso nonostante i lavori fossero programmati da tempo. Abbiamo chiesto all'Enel di ripristinare rapidamente la fornitura di energia ai ripetitori di telefonia mobile ma al momento è ancora tutto fermo con i rischi che possono derivare dalla necessità per molte famiglie, sprovviste di telefono fisso, di essere collegati con i propri familiari".

"Se si verificasse un caso di emergenza non ci sarebbe neanche la possibilità di poter dare l'allarme, con tutti i rischi che ne conseguirebbero. Venerdì sono in programma altri lavori sarebbe opportuno che l'Enel evitasse il ripetersi di questa incresciosa situazione utilizzando generatori temporanei almeno per la copertura telefonoca", ha concluso il sindaco Servi.