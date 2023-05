Lutto nel mondo sindacale aquilano: è venuta a mancare Clara Ciuca, storica sindacalista della UIL

Un lutto ha colpito il capoluogo di regione. Ieri sera é venuta a mancare Clara Ciuca, storica sindacalista della UIL, protagonista delle lotte per il lavoro a partire dal momento di massima presenza del polo tecnologico meglio conosciuto come ex Italtel.

Clara Ciuca è stata una delle primissime donne in prima linea nella tutela dei lavoratori, conducendo salde battaglie per l’emancipazione delle donne. Con Clara Ciuca viene meno un punto di riferimento caro a tutti noi.

All’amico Pierluigi Caputi, gia dirigente apicale della Regione Abruzzo, alla famiglia, a Rinaldo Ciuca giungano le condoglianze del Direttore Luca Bergamotto, dell’editore e di tutto lo staff della Qtv e di NewsTown.