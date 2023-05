"Licenziamenti mascherati" in Comdata: i sindacati chiedono una soluzione diversa

“Sono dieci i lavoratori ancora in forza a Comdata attualmente in cassa integrazione e che presto potrebbero subire un “licenziamento mascherato” perpetrato da INPS e INPS Servizi che continua non dare risposte”. È quanto si legge nel comunicato stampa redatto dalle segreterie abruzzesi di SLC/CGIL, FISTeL/CISL e UILCOM/UIL.

Comdata avrebbe intenzione, secondo quanto si legge, di applicare l’art. 25 del ccnl tlc “Trasferimento Individuale” su dieci lavoratori dell’Aquila, i quali non hanno avuto la possibilità di partecipare al bando Inps perché esclusi, da INPS e INPS Servizi, dalla selezione pubblica pur lavorando sulla commessa dal 2010. In concreto, in base a questa decisione sarà offerto ai lavoratori di trasferirsi nelle sedi di Roma o Milano, soluzione ritenuta inaccettabile dai sindacati che la definiscono un “licenziamento mascherato”.

Si sostiene, sempre all’interno del comunicato, che INPS e INPS Servizi hanno la colpa di aver “precluso ai lavoratori la possibilità di mantenere il posto di lavoro attraverso la scelta della selezione pubblica anziché la clausola sociale” e di continuare, nel frattempo, a non dare risposte alle sollecitazioni sindacali.

In conclusione, il prossimo 9 maggio è previsto un incontro tra i rappresentati di Comdata e le organizzazioni sindacali con l’auspicio che si possa trovare un accordo per una migliore soluzione, ventilando anche l’ipotesi dell’utilizzo dello Smart Working.