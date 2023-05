Gran Sasso, muore istruttore alpinista

Un istruttore alpinista è morto, oggi, perdendo il controllo degli sci e cadendo per una cinquantina di metri lungo una tortuosa e ripida discesa sul Gran Sasso. Si chiamava Fabio Racanella, 52 anni, lo scialpinista di Orvieto morto dopo essere precipitato cadendo dal canale Bissolati sulla vetta del Corno Grande della montagna aquilana.

Secondo le prime testimonianze Racanella era un grande conoscitore della montagna e socio del Cai. Ad Orvieto, in provincia di Terni, in molti conoscevano la sua grande passione per la montagna. Una passione che documentata anche sul suo profilo Facebok, dove spesso pubblicava foto con paesaggi montani, anche in panorami innevati, con gli sci ai piedi. Stava scendendo con gli sci da alpinismo dalla vetta della Gran Sasso, il Corno Grande, lungo il canale Bissolati, a quota 2.700 metri, quando, non si è ancora capito perchè, ha perso il controllo degli sci in una zona disseminata di rocce e ghiaccio. E' morto così Fabio Racanella, una morte che, purtroppo, si aggiunge alla già lunga scia di morti nelle montagne abruzzesi.

Nel 2022 sono state nove le vittime registrate, l'ultima a novembre sulla Maiella, mentre sul Gran Sasso a settembre ci furono due vittime, a cui va aggiunto un ragazzo miracolato, colpito da un fulmine nella discesa verso Campo Imperatore ma fortunatamente sopravvissuto. A dare l'allarme sono stati altri sciatori con cui sembra si fosse dato appuntamento in vetta sul Corno Grande e che hanno assistito a questa ennesima tragedia. Inutili i soccorsi del 118 che, con un elicottero che si è alzato da Teramo, sono subito intervenuti. Il medico a bordo non ha potuto fare altro che annotare la morte dello sciatore alpinista umbro impegnato nell'ascesa. Una ascesa azzardata secondo gli esperti, perchè le recenti abbondanti nevicate seguite alla pioggia e alle temperature tornate primaverili avrebbero sconsigliato l'uso degli sci in alta quota. La salma dello sfortunato scialpinista è stata poi trasportata all'obitorio di Teramo. Su questo ennesimo incidente indaga la procura teramana.