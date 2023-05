La ASL 1 garantisce l'operatività e smentisce le polemiche

“La Direzione aziendale respinge con fermezza la divulgazione di notizie totalmente infondate e tanto più gravi in quanto tendono a colpire la credibilità della ASL in un momento delicato in cui la stessa è parte lesa di un vile attacco criminale.”

E’ questa la risposta dei vertici aziendali alle polemiche e alle voci circolate riguardo le presunte carenze di antibiotici e di una operatività degli ospedali azzerata.

"Nonostante l’emergenza in corso, continua la Direzione Aziendale, tutto il personale dell’Azienda si sta prodigando per mitigare i disagi a pazienti ed utenti, permettendo l’esecuzione completa dell’attività chirurgica programmata e urgente. Nessun intervento chirurgico programmato ordinario e in Day-Surgery risulta essere stato annullato.”

La conferma arriva anche dal Responsabile del Blocco Operatorio Dott. Luigi Panella che dichiara:

“le voci inerenti un blocco o rallentamento dell’attività chirurgica programmata, che procede con i consueti ritmi, sono prive di fondamento. Anche l’attività di preospedalizzazione procede regolarmente per quanto attiene le visite anestesiologiche programmate, con il limite in alcuni casi di un rinvio temporaneo dei prelievi ematici per non sovraccaricare l’attività del laboratorio analisi."

Interviene anche il direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, dott.ssa Esther Liberatore che chiarisce:

”Allo stato evidenziamo che non risultano carenze di farmaci e di antibiotici. In particolare, per quanto riguarda gli antibiotici, le giacenze e le tipologie presenti nei magazzini farmaceutici aziendali consentono di coprire l’intero spettro di azione di queste molecole.Il Servizio Aziendale del Farmaco, inoltre, ha provveduto a contattare le ditte fornitrici che si sono rese disponibili all’invio dei farmaci con la modalità del conto anticipo e nella giornata odierna, dopo aver effettuato un controllo capillare delle giacenze nei quattro magazzini farmaceutici della ASL, si è già inviato il fabbisogno mensile alle ditte farmaceutiche."