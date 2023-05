Anche il sito MeteoAquilano soggetto ad un attacco informatico

Anche MeteoAquilano soggetto ad un attacco informatico nella giornata di sabato. A renderlo noto è l'associazione stessa.



"Vogliamo rassicurarvi che i dati raccolti sono al sicuro e, nonostante l'accaduto, stiamo lavorando per individuare e implementare una soluzione più sicura, efficiente e funzionale nel minor tempo possibile. Apprezziamo il vostro costante supporto e fiducia. Condanniamo fermamente questo attacco e ci impegniamo a ripristinare il servizio il prima possibile, per continuare a fornirvi informazioni meteorologiche accurate e tempestive. Il vostro sostegno è fondamentale per noi e ci motiva a superare le sfide che incontriamo. Grazie per la vostra comprensione e pazienza in questo momento." comunicano sul sito di MeteoAquilano.