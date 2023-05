Attacco hacker Asl 1, il manager Romano diserta l'audizione in Commissione Sanità

Ha scelto di non comparire in Commissione regionale Sanità il direttore generale della Asl 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila Ferdinando Romano.

Doveva essere ascoltato dai presenti in merito all’attacco hacker subito dall’azienda sanitaria lo scorso 3 maggio.



Una decisione che non ha lasciato più di tanto stupiti i consiglieri, che quindi si sono concentrati sugli ordini del giorno ordinari, ma che ha sollevato polemiche.



In particolare il gruppo Pd in Consiglio Regionale, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Dino Pepe, chiede all’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, al direttore del Dipartimento Sanità della regione Claudio D’Amario e allo stesso direttore della Asl 1 Ferdinando Romano di “riferire in Commissione lo stato dell’arte, non essendo stata possibile l’audizione prevista per oggi”.



Le tematiche da chiarire sono molte e poche ore prima della Commissione regionale la direzione Asl ha preso parola, diramando un comunicato stampa in cui “respinge con fermezza la divulgazione di notizie totalmente infondate e tanto più gravi - si legge - in quanto tendono a colpire la credibilità della ASL in un momento delicato in cui la stessa è parte lesa di un vile attacco criminale.”



Così i vertici aziendali hanno risposto alle notizie delle presunte carenze di antibiotici e di una operatività degli ospedali azzerata.



Il Responsabile del Blocco Operatorio, il Dott. Luigi Panella, ha dichiarato come “le voci inerenti un blocco o rallentamento dell’attività chirurgica programmata, che procede con i consueti ritmi, siano prive di fondamento”, mentre il direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, la Dott.ssa Esther Liberatore, ha chiarito come “non risultino carenze di farmaci e di antibiotici”.



Quanto all’allarme che vede a rischio gli stipendi dei quasi 4mila dipendenti Asl, il segretario provinciale della Uil Fpl, Antonio Ginnetti, ha tranquillizzato: “Abbiamo avuto contatti con il management aziendale e ci è stato assicurato che gli stipendi sono in erogazione”.