Lutto per Luciano D'Alfonso, muore il padre Quintino. Il cordoglio di Marsilio

Lutto per Luciano D'Alfonso, muore il padre Quintino. Il cordoglio della politica abruzzese: “La scomparsa di un genitore rappresenta un momento difficile nella vita di ciascuno. A nome personale e dell’intera giunta regionale porgo le condoglianze all’onorevole Luciano D’Alfonso per la perdita del padre Quintino“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



"A nome della Municipalità aquilana e a titolo personale esprimo vicinanza e cordoglio all'onorevole Luciano D'Alfonso per la scomparsa del papà Quintino. Giungano a lui e ai suoi familiari sincere condoglianze per un lutto così doloroso". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.



“Caro Luciano, ti sono vicina. Ti abbraccio forte e mi stringo a te ed alla tua famiglia. Il dolore per la perdita di un padre è forte e profondo. Interroga chi siamo e da dove veniamo. Spesso hai parlato di tuo padre Quintino con amore ed ammirazione. Era piacevole ascoltare i tuoi aneddoti e racconti. So bene che alla perdita di un padre non si è mai pronti, non importa chi siamo diventati, quanti anni abbiamo. Dalle parole di Sant’Agostino ti giunga la mia affettuosa vicinanza e le mie condoglianze “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Sono con te, in questo momento di così grande dolore.” Così l’on Stefania Pezzopane ex parlamentare ed amica da sempre di Luciano D’Alfonso.