Attacco hacker alla Asl 1: ripristinate le attività di prenotazione

Trascorsi ormai sette giorni dall’attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico ospedaliero, e dopo le numerose polemiche politiche che da ogni parte si sono susseguite, è la stessa Asl 1 a comunicare il ripristino delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie presso il C.U.P.

L’interruzione dei servizi ha causato nei giorni scorsi non pochi disagi ai cittadini che avevano bisogno di prenotare o pagare visite.

Da oggi, dopo il tempo necessario per la messa in atto delle operazioni di bonifica necessarie da parte della task force di esperti, la Asl comunica che ha provveduto ad adottare una modalità organizzativa che faciliterà la ricognizione, in tempo reale, della domanda e di procedere alla presa in carico in maniera sicura, evitando perdite di dati. Inoltre, l’azienda fa sapere che si darà priorità alle prenotazioni in classe Breve, da erogare entro 10 giorni, e in classe Differibile da erogare entro 60 giorni.

I cittadini potranno usufruire dei servizi sia tramite il call center, utilizzando lo stesso numero sino ad ora attivo, sia recandosi fisicamente presso gli uffici. Le postazioni sono così supportate: due postazioni presso il presidio ospedaliero dell’Aquila, due in quello di Avezzano e una in quello di Sulmona. Comunque, essendo la situazione ancora in via di totale risoluzione, la Direzione, ringraziando al tempo stesso tutti coloro che si sono adoperati per ridurre i disagi dei pazienti al minimo, raccomanda ai medici prescrittori di limitare le prescrizioni basandosi sulle effettive priorità dei pazienti.