Giro d'Italia, a ruba i 1000 biglietti della funivia per Campo Imperatore

Sono andati a ruba i mille biglietti per i posti disponibili sulla funivia del Gran Sasso d'Italia, per raggiungere Campo Imperatore dalla base di Fonte Cerreto nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, in occasione dell'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia numero 106.

I mille biglietti sono stati messi in vendita on line a partire dalle 16 di ieri dal Centro Turistico del Gran Sasso Ogni utente poteva acquistare otto biglietti per 15 euro a tagliando, comprensivo dell'utilizzo della seggiovia delle Fontari, se le condizioni del tempo ne consentiranno l'attivazione.

Gli impianti sciistici rimangono comunque chiusi. La funivia sarà in funzione dalle 8 fino a sera per portare, sia in salita che in discesa, una parte degli addetti all'organizzazione e chi ha acquistato i biglietti. L'Azienda per la mobilità aquilana sarà al servizio degli utenti con quattro autobus e godrà della disponibilità del Trasporto unico abruzzese con due pullman sul piazzale di Campo Imperatore, interdetto, per tutta la giornata di domani, alla circolazione, alla sosta dei mezzi privati, così come sarà chiusa la strada di accesso.

I mezzi di trasporto in questione partiranno da Campo Imperatore alle 19 e raggiungeranno Fonte Cerreto. Per l'occasione sarà attivato anche il Centro operativo comunale dalle 7 alle 24 sempre di domani, venerdì 12 maggio. La Protezione civile comunale ha predisposto un piano di evacuazione in caso di necessità e si avrà il supporto di 20 volontari. In ultimo, il villaggio della corsa rosa, probabilmente, sarà allestito alla villa comunale