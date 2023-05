UnivAq: nominati il Disability Manager e la Consigliera di fiducia d’ateneo

Il Rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, ha nominato oggi il nuovo Disability Manager e la nuova Consigliera di fiducia di ateneo: si tratta, rispettivamente, di Massimo Prosperococco e dell’avvocata Francesca Bafile.

La figura del Disabilty Manager è prevista dal Piano strategico di ateneo e ha l’importantissima funzione, tra le altre, di favorire l’implementazione dei processi di inclusione sociale delle persone con disabilità e svolge anche il ruolo di monitoraggio e di elaborazione di proposte in merito all’accessibilità di tutti gli spazi universitari, siano fisici o virtuali, affinché vengano rimosse tutte le possibili barriere che si frappongono tra lo studente e la vita universitaria vissuta nel suo insieme.

Gli ambiti di intervento di questa importante figura, nello specifico, sono: accessibilità e sicurezza; accessibilità informatica; benessere lavorativo; inclusione sociale; comunicazione, sensibilizzazione e promozione della cultura dell’inclusione; valorizzazione del linguaggio inclusivo; prevenzione delle forme di discriminazione diretta e indiretta; cura dei rapporti con le associazioni del territorio; valorizzazione dell’autonomia del lavoratore e dello studente disabile, oltre che della loro professionalità; conciliazione delle specifiche esigenze di vita degli studenti e dei dipendenti disabili allo svolgimento del proprio lavoro; aiutare l’ateneo, i lavoratori e gli studenti disabili a considerare l’inserimento un momento di valorizzazione della risorsa.

Il Consigliere di fiducia, invece, costituisce una figura di garanzia e controllo, chiamata a prevenire, gestire, aiutare e risolvere, anche in via giuridica, casi di discriminazione, molestia sessuale, morale o psicologica, mobbing, straining (comportamento vessatorio del datore di lavoro sul dipendente), che hanno luogo nell’ambiente di lavoro, studio e ricerca. Il suo ruolo è stato istituito per la prima volta nel 1991 da una raccomandazione della Commissione europea. Questa figura professionale presta la sua attività di assistenza, consulenza, ascolto e mediazione, in piena autonomia e nel rispetto della riservatezza di tutte le persone coinvolte.

Massimo Prosperococco, attualmente responsabile dell’Ufficio comunicazione e membro del Senato Accademico UnivAQ, è già Presidente del Coordinamento delle associazioni dei disabili dell'Aquila, mentre Francesca Bafile è iscritta all’Albo degli avvocati dell’Aquila. Ha rivestito per due mandati la carica di Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila, del quale attualmente è consigliera, partecipando con propri interventi a seminari e convegni sul tema delle pari opportunità, violenza di genere e politiche antidiscriminatorie.

Per entrambi, specifica l’Ateneo, non saranno corrisposti emolumenti a carico del bilancio dell’Ateneo.