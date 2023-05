Che Giro che fa?

Come ha detto e ridetto nei giorni scorsi il mitico Giuseppe De Vitis, meteorologo di LAQTV, il mese di maggio è un mese capriccioso e come una bella donna lo palesa. Sembra novembre. In buona sostanza il mese della rosa ci sta facendo vivere giornate fredde e anche piovose che, probabilmente, continueranno anche nei prossimi giorni.

Sul Gran Sasso arriva il Giro d’Italia. E la giornata potrebbe addirittura regalarci l'emozione di qualche fiocco di neve sulla strada del traguardo in quota. Per il momento sembra solo qualche fiocco, ma tant'è. Insomma l’arrivo della gara avrà un’atmosfera simil invernale.

Non ci sarà un cielo completamente sereno, ma una temperatura molto fredda con vento moderato che, come ben sappiamo, noi amici dell'Abruzzo, potrebbe far aumentare la sensazione di freddo.

Al pomeriggio ci sarà un po’ di instabilità che potrebbe portare qualche bel fiocco di neve che renderà più interessanti gli ultimi tre km della Corsa Rosa. Niente di che, la tappa sarà portata in cima, ma ci sono tutte le premesse per mettere a dura prova la resistenza dei tanti appassionati e simpatizzanti delle due ruote che vorranno godersi la corsa.

Vi diamo un consiglio: vestitevi come se fosse inverno.

Soprattutto se avete intenzione di andare a Campo Imperatore già dal mattino, vi raccomadiamo, abbbigliamento pesante, guanti, maglie in pile, giacca a vento e magliette termiche. Quella di Campo Imperatore è una tappa attesissima, senza paura di essere smentiti, possiamo dire che è la più attesa di questa prima settimana, è quella ci potrebbero essere anche i primi distacchi.

La temperatura e il dislivello sicuramente metteranno a dura prova anche i migliori.