Sicurezza: undici nuovi arrivi nei Carabinieri dell'Aquila

Il Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila annuncia l’assunzione di undici carabinieri destinati alla provincia dell’Aquila.

Nel corso della mattinata, nella sede della caserma Iafolla, il Comandante, Colonnello Nicola Mirante, ha salutato gli undici giovani carabinieri neo-giunti, richiamando loro l'importanza di “coniugare generosità e coraggio, competenza ed empatia, lavorando in sinergico legame con gli enti locali e gli altri protagonisti del territorio, costantemente al servizio delle comunità”.

I nuovi arrivati alimenteranno esclusivamente le stazioni carabinieri che costituiscono, nel territorio della provincia, il principale organo di prevenzione e repressione dei reati.

Gli undici giovani, come precisato dal Colonnello Mirante, costituiscono solo una parte dell’immissione di nuove forze nella struttura organizzativa dell’Arma, che toccherà a giugno uno dei momenti più importanti con l’istituzione di un nuovo nucleo che si occuperà di reati in materia agroalimentare.

Il Comando sottolinea come le nuove alimentazioni siano il risultato della capacità dell’istituzione di continuare a reclutare e addestrare il proprio personale anche durante la nota emergenza sanitaria, aggiungendo che, dati gli esodi dovuti al naturale turn over dei pensionamenti, le nuove assunzioni si rivelano strategiche nell’offrire nuova linfa ai reparti territoriali, fondamentali nell’organizzazione della sicurezza pubblica ma anche imprescindibili punti di riferimento per le esigenze di protezione civile.

I militari neo-giunti prenderanno immediatamente servizio presso i comandi di stazione tra le compagnie dipendenti. Maggiori risorse sono state destinate alla compagnia carabinieri di Sulmona, che, oggi, richiede particolare attenzione soprattutto nella prossimità al cittadino. Tutti i Carabinieri hanno infatti frequentato corsi formativi in materia di tecniche d’intervento operativo, pratiche informatiche, operatori telematici, carabiniere di quartiere e altre specializzazioni di preparazione.