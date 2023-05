Claudia Pagliariccio lascia la presidenza del Centro Studi La Meta Asp

“Con molto dispiacere, ma immensa gratitudine verso tutti i soci, annuncio le mie dimissioni alla carica di Presidente del Centro Studi La Meta Aps.” Queste le parole di Claudia Pagliariccio che lascia la gestione dell’Associazione all’amministratore delegato Rachele De Luca.

“Lascio la direzione per evitare incompatibilità nel periodo di consiliatura comunale certa che Rachele e tutto il consiglio direttivo sapranno portare avanti il Centro nel migliore dei modi. Resterò comunque presente come Socio Onorario dedicandomi ai ragazzi con la stessa passione e con lo stesso impegno profuso fino ad ora”. Alle parole dell’ex presidente si aggiungono quelle di stima e di orgoglio del nuovo amministratore delegato.

“Sono molto lusingata di ricevere questo incarico e posso garantire sin da ora che il mio impegno sarà totale per far sì che l’Associazione possa continuare a crescere e migliorare. Ringrazio Claudia per quanto fatto finora e spero di renderla orgogliosa del mio lavoro”.