Lavori su Auditorium del Parco e tapis roulant terminal: convenzione Comune-Usra

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il titolare dell’Usra Salvatore Provenzano hanno firmato la convenzione tra Comune dell’Aquila e Ufficio speciale per la ricostruzione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata all’Auditorium del Parco e di ammodernamento dei tapis roulant di collegamento tra il terminal bus “Lorenzo Natali” e Piazza Duomo.

Il valore complessivo dell’accordo, sottoscritto alla presenza degli assessori comunali al Patrimonio e Trasporti e Infrastrutture, rispettivamente Vito Colonna e Paola Giuliani, è pari a 3 milioni ed è interamente finanziato con le risorse del Dpcm del 16 ottobre 2012. I fondi saranno così distribuiti: 1,5 milioni saranno destinati alla struttura situata alle porte del parco del Castello e la restante metà per il ripristino dei tappeti mobili del megaparcheggio del terminal. Per il coordinamento e l’ottimizzazione dei processi, inoltre, verrà costituita un’apposita struttura tecnica mista Comune-Ufficio speciale, composta dai dirigenti dei settori competenti, Rup e personale tecnico individuato dalle strutture competenti.

“Non si tratta di due interventi di manutenzione, bensì sono connessi a processi di ricostruzione, pertanto noi abbiamo la titolarità sia per finanziarli, sia di occuparcene – spiega Salvatore Provenzano, titolare dell’Usra - Riteniamo che siano due interventi strategici, ad iniziare dal tapis roulant di cui è fondamentale la rimessa in funzione il prima possibile, perché con gli interventi di riqualificazione che si stanno facendo nel centro storico della città, dobbiamo pensare di non parcheggiare più davanti al negozio di prossimità, ma di arrivarci attraverso, ad esempio, il tapis roulant”.

Nello specifico delle modalità esecutive previste dall’accordo, Provenzano spiega: “Questo accordo si inserisce nella ormai collaudata e ampia collaborazione tra il nostro ufficio e il Comune dell’Aquila per il bene della città. Noi ci occuperemo della stazione appaltante e creeremo la struttura congiunta per tutti i ruoli necessari per poter portare a compimento questi due interventi”.

In merito all’esecuzione dei due lavori di ammodernamento e manutenzione si è espresso anche il sindaco Biondi che sottolinea il valore e l’importanza delle due strutture in quanto “l’auditorium occupa il cuore nevralgico dell’attività culturale cittadina, ma anche musicale e non solo, il tapis roulant perché è un elemento essenziale nell’ambito della rivoluzione della mobilità che stiamo attuando e che porterà al rifacimento di alcuni spazi pubblici, insieme a un ripensamento delle modalità di accesso al centro della città. Con la riattivazione del tapis roulant – continua il primo cittadino - il mega parcheggio potrà entrare a pieno regime. Contemporaneamente proseguono i lavori di collegamento tra il terminal e Viale Rendina, quindi possiamo ben sperare di iniziare progressivamente a liberare il cuore cittadino dalle auto”.

“Già nei prossimi giorni – ha aggiunto il titolare Usra Provenzano in conferenza stampa – faremo partire la gara per la progettazione per le opere di manutenzione sull’Auditorium mentre contiamo di poter pubblicare entro il mese di giugno il bando per l’aggiudicazione dei lavori per i tappeti mobili al megaparcheggio, potendo già contare su un progetto esecutivo. La proficua collaborazione in essere con il Comune consente a Usra di poter cooperare, oltre che sui processi di ricostruzione in atto, anche per importanti interventi per la città come quelli oggetto di questo accordo i cui frutti saranno nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.