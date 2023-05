Arrestati due uomini per il reato di furto nella zona Ovest della città

Nella serata del 13 maggio scorso, a seguito di una chiamata giunta al 113, il personale delle Volanti si è recato presso un condominio sito nella periferia ovest della città, in cui era stata segnalata la presenza di due persone sospette e travisate.

Gli agenti giunti sul posto hanno individuato una persona all’interno delle pertinenze del condominio, il cui accesso carrabile e pedonale era delimitato da cancelli elettrici che risultavano essere regolarmente chiusi, mentre un altro individuo è stato trovato all’interno dello stesso nell’atto di scendere dal terzo piano, tentando così di guadagnare la via di fuga.

Entrambi sono stati bloccati e perquisiti dagli agenti, i quali li hanno trovati in possesso di una torcia elettrica, una scheda di plastica utilizzata solitamente per forzare gli infissi ed altri oggetti utilizzati per lo scassinamento celati all’interno dell’autovettura utilizzata dai due loschi figuri.

I soggetti fermati, cittadini extracomunitari, senza fissa dimora e non in regola sul territorio Nazionale, non hanno saputo giustificare la loro presenza in quel luogo, dando solo risposte elusive.

Dagli accertamenti della polizia è emerso che uno dei due annoverava dei precedenti per reati contro il patrimonio mentre l’autovettura utilizzata era gravata da un provvedimento di sequestro amministrativo. Pertanto in seguito a quanto accertato, i due uomini sono stati arrestati con relativa udienza nella quale l’A.G. ha convalidato la misura e disposto l’accompagnamento in carcere in attesa della prossima udienza.