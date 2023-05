Ospite di un centro di accoglienza arrestato per tentata rapina ed estorsione

Avrebbe tentato di rapinare ed estorcere dei beni a due giovani. Per questa ragione un 29enne, ospite di un centro di accoglienza aquilano, è stato arrestato ieri dai carabinieri dell’Aquila.

Due gli episodi che lo vedono coinvolto a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Nel primo episodio l’uomo, in pieno giorno, avrebbe aggredito uno straniero al terminal bus di Collemaggio per tentare di rubargli il giubbino che indossava. Il secondo episodio, invece, è avvenuto proprio nel centro di accoglienza in cui l’arrestato viveva da pochi mesi. In quella circostanza il giovane avrebbe rubato il cellulare ad un altro ospite della struttura, per poi aggredirlo nel tentativo di impedirgli di denunciare l’accaduto.

Le indagini sono partite subito dopo la denuncia sporta dalle vittime e sono proseguite anche grazie alle immagini del circuito di sorveglianza del terminal, che hanno permesso di identificare l’indagato. Le immagini hanno anche mostrato il danneggiamento di alcuni arredi urbani comunali utilizzati dall’uomo per colpire la vittima nel tentativo di rubargli il giubbino.

I carabinieri dell’Aquila hanno raggiunto l’arrestato nel centro di accoglienza dove viveva, e dove gli è stata notificata la misura cautelare emessa dal GIP del tribunale dell’Aquila.

L’uomo si trova ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.