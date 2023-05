L'Aquila per la vita e Fondazione Carispaq donano due strumentazioni all'Ospedale San Salvatore

Due importanti strumentazioni sono state donate dall’Associazione L’Aquila per la vita e dalla Fondazione Carispaq al reparto di anatomia patologica dell’Ospedale San Salvatore.

I due strumenti, per cui si è svolta stamane la cerimonia di donazione, sono un micròtomo rotativo automatico destinato all'Unità operativa complessa (U.o.c.) di Anatomia patologica, indispensabile per la diagnosi neoplastica e, al tempo stesso, per la valutazione di indici prognostici e predittivi di risposta alla terapia oncologica, e un videolaringoscopio portatile per la gestione delle emergenze respiratorie donato al Pronto Soccorso del nosocomio aquilano.

“In questi anni sono stati numeropsi gli interventi che la nostra Fondazione ha sostenuto in sinergia con associazioni ed enti del terzo settore - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri - al fine di migliorare il livello di assistenza sanitaria, in una logica di sussidiarietà con gli enti preposti”.

"Siamo felici di poter dare un altro segnale concreto a sostegno della sanità pubblica del nostro territorio - le parole di Giorgio Paravano, presidente dell’Aquila per la vita - Continuamo a credere con forza alla necessità di supportare la sanità pubblica soprattutto in momenti di criticità come quello che stiamo vivendo”.