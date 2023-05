Controlli dei numeri civici: dal Comune nessuna verifica, probabili truffatori in azione

Alcuni residenti nelle frazioni dell’Aquila hanno segnalato al Comune che, da qualche giorno, un’auto di colore nero si aggira in località del territorio, con a bordo persone che sostengono di effettuare dei controlli sui numeri civici. Gli assessori ai Servizi demografici e alla Vivibilità delle frazioni, Paola Giuliani e Laura Cucchiarella, rendono noto che non è in corso alcun tipo di verifiche di questo genere da parte dell’amministrazione comunale e che pertanto i cittadini devono diffidare di queste persone.

Dal Comune si precisa in proposito che l’assegnazione dei numeri civici può essere fatta semplicemente scaricando il modulo dal sito internet del Comune a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio5_modulistica_-1_3855.html, indirizzandolo, una volta compilato, al protocollo dell’ente. Inoltre, per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Toponomastica di via Roma, il cui dettaglio può essere consultato in questa pagina https://trasparenza.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=16&id_cat=0&id_doc=9975