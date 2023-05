Riunione Commissione di Vigilanza e Controllo: le risposte agli argomenti all'ordine del giorno

È stata convocata stamane la Commissione di Vigilanza e Controllo, da cui sono giunte risposte importanti in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno. A renderlo noto è Stefano Palumbo, presidente della Commissione di Vigilanza e Controllo.

In particolare – si legge nel comunicato - l'architetto Evangelisti ha preannunciato un'ulteriore ordinanza con la quale verrà disposta la rimozione, entro 3 giorni dalla pubblicazione, delle sbarre irregolarmente realizzate e che impediscono attualmente l'accesso ad un parcheggio pubblico in via Amiternum. Lo stesso dirigente ha, poi, preso l'impegno a fornire formale riscontro alla denuncia, da parte di un'ambulante, di possibili irregolarità commesse nell'assegnazione degli stalli in occasione dell'ultima edizione della Fiera dell'Epifania.

È stata infine affrontata, alla presenza degli assessori comunali Taranta e Colonna, la problematica relativa alle competenze sulla manutenzione e sulla gestione dei tanti campetti polivalenti presenti sul territorio. Nel merito – si legge in conclusione - l'amministrazione ha deciso di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale con il compito di fare una ricognizione sulle condizioni in cui versano gli impianti e realizzare gli interventi necessari disponendo al momento di uno stanziamento di 50.000€ previsto con l'approvazione in Consiglio comunale di un emendamento al bilancio di previsione proposto dal consigliere Romano.