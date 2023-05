La ASL della provincia dell’Aquila al fianco della popolazione emiliana colpita dall’alluvione

Dalla Asl della provincia dell’Aquila scatta la mobilitazione per portare un aiuto concreto alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dalle devastanti conseguenze dell’alluvione degli ultimi giorni che ha messo in ginocchio la regione

“Di fronte al dramma che si trova ad affrontare l’Emilia Romagna, in prima linea in passato per prestare soccorso a una terra, la nostra, più volte colpita da tragedie, la Asl1 non ha potuto tirarsi indietro, avviando una raccolta fondi tra tutti i dipendenti per sostenere le persone e le comunità colpite”, ha spiegato, il Direttore Generale dell’ASL della provincia dell’Aquila, Ferdinando Romano.

Nonostante la situazione d’emergenza che l’Asl si trova ad affrontare dopo l’attacco hacker dello scorso 3 maggio, non si ferma la catena di solidarietà dell’azienda sanitaria di L’Aquila, Avezzano e Sulmona.