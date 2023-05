Gran Sasso Acqua: Alessandro Piccinini riconfermato presidente

Il presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, è stato confermato per il prossimo triennio. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci, riunita nel pomeriggio di ieri per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione siederanno Paola Di Iorio e Marika Aceto. Il collegio sindacale sarà composto da Giammarco Berardi, Monica Petrella e Francesco Buccini, mentre Roberto Pace sarà il revisore legale.

“Ringrazio l’Assemblea dei Sindaci per la rinnovata fiducia, molto abbiamo fatto in questo primo triennio, con un rinnovato ascolto dei territori e una maggior apertura al cittadino utente che per noi resta la priorità e tanto abbiamo ancora da fare, per portare a termine la nostra programmazione” commenta il presidente Piccinini. “Siamo riusciti a migliorare i bilanci degli ultimi anni, e al netto degli ammortamenti, possiamo ben dire di avere i conti a posto. Anche le nuove assunzioni sono state fatte nel rispetto degli equilibri di bilancio, l’azienda è in salute e molte proposte sono in cantiere per il futuro".

"Già a settembre - spiega - andremo in appalto con il progetto per la ricerca delle perdite per il quale, grazie ai fondi del PNRR per la transizione ecologica e alla capacità progettuale dei nostri tecnici, abbiamo ottenuto un finanziamento di ben 17milioni di euro”. “Tra le nostre priorità c’è il rifacimento del Chiarino” aggiunge il presidente “sul quale stiamo lavorando per ottenere risorse utili, a risolvere la gran parte delle problematiche legate alle perdite nella zona ovest della città, mentre continua il nostro impegno per rendere più agevole il contatto tra gli utenti e gli uffici e infatti è praticamente pronto un ampio parcheggio aziendale a disposizione di tutti”.

“Siamo pronti per proseguire il lavoro portato avanti con i colleghi Fabrizio Ajraldi e Francesca Lucia Laurenzi, che ringrazio per lo spirito di collaborazione e per il lavoro svolto. La gestione del servizio idrico integrato potrebbe essere investita nei prossimi anni da importanti riforme e Gran Sasso Acqua, la cui concessione scade nel 2031, vuole essere pronta e protagonista dei profondi cambiamenti che attraverseranno il settore. Ringrazio di nuovo i Soci per l’attenzione e la disponibilità, tutte le professionalità che ci hanno accompagnato fin qui, i tecnici e gli amministrativi dell’azienda e auguro a tutti buon lavoro”.