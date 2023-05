Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il primo ciclo dei seminari ANCE è un successo

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici varato dal Governo, che entrerà in vigore il prossimo primo luglio, ha riscosso grande interesse. Lo dimostra la partecipazione massiccia al primo del ciclo di seminari organizzati da ANCE L’Aquila in collaborazione con Comune e Provincia per approfondire, insieme alle stazioni appaltanti, le nuove regole e favorirne un'entrata in vigore lineare e senza ostacoli.

“È quello che auspicano le imprese – ha spiegato il Presidente Frattale nell’introduzione al convegno - già fiaccate dalle ultime difficoltà legate al garbuglio del super bonus 110%, al rincaro dei materiali del post pandemia e alle incertezze del PNRR. Un nuovo codice che entra in corsa è un’ulteriore criticità da considerare nella performance che attende imprese ed enti appaltanti in vista della realizzazione, in tempi brevi, delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo sentito l’esigenza di assicurarci la massima attenzione intorno alla riforma per favorire una entrata in vigore senza ostacoli e ritardi. È importante per noi la preparazione degli operatori di prima linea che oggi sono presenti in gran numero alla prima giornata e questo ci dà molta soddisfazione e la certezza di aver centrato il bersaglio”.

Posti esauriti, infatti, nell’auditorium Claudio Irti di ANCE L’Aquila, prenotati con molto anticipo da operatori di tutti gli enti appaltanti locali: Regione, Provincia, Comune, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Segretaria Regionale della Soprintendenza, ATER, GSA, liberi professionisti e imprese.

Il tema della mattinata di oggi era “La qualificazione delle stazioni appaltanti”, relatore Donato Cavallo, Direttore ARC; nel pomeriggio, “La sintesi delle novità” con relatore l’avvocato Fausto Troilo. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una copia omaggio del nuovo Codice.

“Bisogna dare atto ad ANCE L’Aquila di essere molto di più di un sindacato degli imprenditori - ha commentato il Vicesindaco Raffaele Daniele, nel saluto agli intervenuti - alla luce della costante vicinanza con il territorio e le sue aspirazioni di sviluppo. L’Associazione è da sempre vicina alle esigenze della comunità”.

Il Presidente della Provincia Angelo Caruso, partner dell’iniziativa, ha posto l’accento sulla qualità dell’iniziativa che si attesta tra le più qualificate del panorama nazionale: “Un importante momento formativo – ha commentato – al quale la Provincia ha iscritto a partecipare tutto lo staff del settore lavori pubblici per un aggiornamento immediato ai nuovi scenari normativi che ci accompagneranno per i prossimi anni”.

Molti, infatti, i relatori di spicco, provenienti da Avvocatura e Consiglio di Stato, giudici di TAR, membri della Corte dei Conti coordinati in sei date, distinte per temi, da Enrico Ricci architetto e imprenditore di ANCE L’Aquila.

Quasi al completo anche le prossime date che si svolgeranno nel mese di giugno a cadenza settimanale. Il 1 giugno sarà la volta del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Raffaele Greco con “Programmazione e progettazione”; nel pomeriggio ancora Fausto Troilo con “Procedura di gara e accesso agli atti”.