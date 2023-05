Ospedale di Tagliacozzo, Fina (PD): "Noi al fianco dei cittadini"

"Un bel momento di democrazia, che è servito a evidenziare, negli aspetti tecnici, sanitari e persino civici, la scelleratezza di cancellare l'ospedale di Tagliacozzo".

Così il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, a proposito della seduta del Consiglio comunale che si è svolta nella città marsicana sulla vicenda del nosocomio. La struttura ospedaliera di Tagliacozzo, infatti, è stata cancellata dalla programmazione sanitaria regionale, decisione questa che ha creato non pochi malumori tra i cittadini e nella politica.

"Peccato che non erano presenti rappresentanti istituzionali del partito del presidente Marsilio, avrebbero potuto vedere di persona tutta la preoccupazione della popolazione, che si è manifestata in una partecipazione straordinaria – prosegue Fina. Oggi più che mai siamo al fianco delle cittadine e dei cittadini di Tagliacozzo, e sosteniamo le indicazioni della mozione approvata, contro la grave e incomprensibile decisione di eliminare un presidio fondamentale per la Marsica e le aree interne".

“Ci batteremo per scongiurare questa scelta e qualsiasi ipotesi di declassamento – conclude - contro l'arroganza di un'amministrazione regionale che dopo una pugnalata del genere ha persino la faccia tosta di vantarsi dell'approvazione della nuova rete ospedaliera".