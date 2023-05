Lecce dei Marsi, arrestato 40enne ubriaco dopo minacce ai carabinieri

Lancia bottiglie vuote in strada e poi infiamma lo spray di un profumo per allontanare i carabinieri intervenuti per ristabilire l’ordine. È quanto accaduto la scorsa notte a Lecce nei Marsi, dove le forze dell’ordine sono intervenute per fermare un 40enne straniero che, evidentemente ubriaco, stava mettendo in serio pericolo le persone di passaggio in centro.

È al momento dell’arrivo dei carabinieri, supportati dai colleghi del comando stazione di Collarmele, che l’uomo ha cercato di sfuggire al loro controllo minacciandoli infiammando, con un accendino, lo spray di un profumo. Fortunatamente le pattuglie presenti sono riuscite, in pochi istanti, ad averla vinta sugli atteggiamenti violenti del 40enne bloccandolo a terra, senza che nessuno potesse ferirsi.

L’uomo è stato infine arrestato con l’accusa di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale. Il Procuratore di Avezzano, ricevuti gli atti dell’operazione, ha disposto per l’uomo i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del GIP presso il tribunale di Avezzano.