Interruzione erogazione idrica a Roio Colle e Santa Rufina di Roio martedì 30 maggio

l’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione ai lavori di riparazione urgente dell’acquedotto di distribuzione alle frazioni di Roio Colle e Santa Rufina di Roio, in prossimità del serbatoio in località Roio Monteluco, nel Comune dell’Aquila, è necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 9 e le ore 13 di domani, martedì 30 maggio 2023.

Si invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva/autoclave, e chi avesse particolari urgenze, a dotarsi preventivamente di adeguata scorta idrica.

L’azienda si scusa per il disagio.