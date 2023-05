Acea Mercato Maggior Tutela, chiusura servizio ad inizio 2024. I sindacati: "ricaduta su livelli occupazionali del territorio"

Le sigle sindacali SCL-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, rappresentanti di circa 110 lavoratrici e lavoratori impiegati a L'Aquila sulla commessa Acea Mercato Maggior Tutela, evidenziano in un comunicato la loro preoccupazione in vista dell'imminente chiusura del servizio per tutte le utenze a partire dal 10 Gennaio 2024.

Dal mese di Dicembre 2019, in seguito al bando di gara per il servizio di assistenza clienti indetto da Acea Spa, il servizio elettrico è stato suddiviso in due lotti: mercato libero gestito attualmente a Roma e del mercato tutelato gestito esclusivamente a L'Aquila. Il processo di migrazione degli utenti altri usi è iniziato verso il mercato libero a Gennaio 2023 e si è concluso ad Aprile 2023 con la conseguente perdita dei volumi di traffico; a tutto questo si aggiungerà la prossima migrazione degli utenti domestici che dovrebbe terminare il 10 Gennaio 2024 con la conseguente ricaduta sui livelli occupazionali del nostro territorio.

Nella giornata di ieri i sindacati, presso la sede della CGIL dell'Aquila, hanno convocato le Istituzioni nazionali, regionali e comunali con la partecipazione del Sen. Michele Fina, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, i Consiglieri regionali Pierpaolo Petrucci ed Americo di Benedetto ed il Consigliere Comunale con delega al lavoro Fabio Frullo, con le quali abbiamo avviato un percorso unitario per la risoluzione di questa complicata vertenza a salvaguardia dell' intero perimetro occupazionale in un territorio già duramente colpito.