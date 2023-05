Avezzano, la Polizia sanziona due uomini per guida in stato di alterazione

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ad Avezzano, è stato effettuato un servizio della Polizia di Stato per il contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

L'operazione è stata svolta con l’impiego di agenti della Sottosezione di Polizia Stradale che si sono avvalsi di un laboratorio analisi mobile e della consulenza di un medico. Tra i numerosi automobilisti controllati, due conducenti sono risultati positivi agli accertamenti preliminari effettuati con le apparecchiature speciali in dotazione alla Polizia Stradale volte a verificare l’assunzione e l’uso di sostanze stupefacenti, convalidati poi anche dagli esami del laboratorio di analisi e del medico operante nel dispositivo, che hanno confermato lo stato di alterazione psicofisica per l’utilizzo in un caso di cannabinoidi e nell’altro di cocaina. Ad entrambi i conducenti sarà sospesa la patente di guida e verranno inoltre sanzionati ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.

Un terzo conducente, pure risultato positivo agli accertamenti preliminari anche se non in stato di alterazione psicofisica al momento del controllo, è stato segnalato alla locale Motorizzazione Civile per la revisione straordinaria della patente di guida ai sensi dell’art.128 del Codice della Strada. Nel corso del servizio, sono state anche contestate quattro infrazioni per la mancata revisione del veicolo, una per la mancata copertura assicurativa, una per guida senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza, una per l’uso dello smartphone durante la guida e ben tre infrazioni per la guida di veicoli già sottoposti a fermo amministrativo e quindi non utilizzabili, fenomeno in crescita che è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.984 euro a 7.937 euro.