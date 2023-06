Attacco hacker:"Il sistema del pronto soccorso totalmente riattivato"

“Il nostro sistema gestionale interno è stato completamente riattivato”. E’ questo l’annuncio lanciato da Angelo Flavio Mucciconi, primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, che conferma la stessa situazione di ripristino anche negli ospedali di Avezzano e Sulmona.

Dopo le settimane seguite al durissimo attacco hacker di cui l’intera Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila è stata vittima, la gestione dell’utenza è quindi tornata pienamente digitalizzata:

“E’ così – conferma il Dott.Mucciconi – Già da qualche giorno, il percorso dei pazienti, dall’accettazione alle dimissioni, è tornato ad essere informatizzato. Stiamo provvedendo proprio in queste ore, attraverso attività di puro data entry, all’inserimento delle informazioni che nei giorni scorsi sono state raccolte in modalità cartacea, mentre ci hanno assicurato che nei prossimi giorni verranno riattivati anche i collegamenti con i vari reparti, così da tornare alla situazione precedente all’hackeraggio”.

“Tengo a sottolineare – prosegue il primario del Pronto Soccorso aquilano – che dal punto di vista clinico l’iter non è mai venuto meno: l’accoglienza e la cura dei pazienti non hanno mai subito interruzioni. Ci siamo imbattuti in una comunicazione sicuramente più difficoltosa tra i vari reparti, tuttavia – conclude - il grande sforzo prodigato dal personale infermieristico e da quello ausiliario, che ringrazio pubblicamente, ci ha permesso di superare questa emergenza e tornare a comunicare, come oramai eravamo abituati a fare, attraverso la tecnologia”.