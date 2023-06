Il rientro dal ponte è un caos: code infinite tra San Gabriele e Assergi

Un normale rientro dal lungo ponte del 2 giugno sull’autostrada A24 è diventata una vera e propria odissea per le centinaia di automobilisti di rientro sull’Aquila e su Roma.

Oltre 10 km di fila interessano il tratto di strada da San Gabriele fino all’ingresso dei Laboratori del Gran Sasso. Un vero e proprio caos, con più di una decina di macchine ferme sulla destra e con i cofani alzati, senza la presenza di personale autorizzato in grado di gestire al meglio la situazione, deviando il traffico su percorsi alternativi.

I rallentamenti, non essendo segnalati incidenti, sembrano esser dovuti ai restringimenti di corsia a causa dei lavori in corso sull'autostrada, insieme al fisiologico traffico che caratterizza tutti i rientri dopo le festività.

Uno stress test quello di questo fine settimana che sicuramente non rappresenta un bel biglietto da visita per Anas, chiamata a gestire la mole di traffico per la prima volta dopo che Strada dei Parchi è stata esautorata.