L'Aquila, Paesaggi Sonori: performace elettroacustica collettiva a palazzo Lely-Gualtieri

Martedì 17 dicembre, dalle 19:00, il cortile del settecentesco palazzo Lely-Gualtieri, all'Aquila, sarà animato da una performance elettroacustica collettiva sintesi del lavoro prodotto nei giorni precedenti da musicisti, appassionati e artisti che hanno partecipato al progetto Aftershocks "il paesaggio sonoro dell'Aquila" - curato dal musicista e sound designer Francesco Giannico e dall'associazione culturale Paesaggi Sonori.

La performance dal vivo è aperta a tutti, senza prenotazione e posti a sedere, e sarà fruibile dalle ore 19:00 alle 21:00.

"Il Paesaggio Sonoro" si legge in una nota degli organizzatori "è un bene culturale invisibile in continua evoluzione. Secondo Murray Schafer, i suoni dellʼambiente fin dai primordi della storia dellʼuomo non costituiscono soltanto unʼidentità culturale e sociale, ma possiedono delle valenze di natura cosmica. Partendo da questo presupposto il workshop mira alla creazione di un gruppo di lavoro che realizzerà, tramite la pratica delle “soundwalks” (passeggiate sonore) e con registratore digitale alla mano, una mappatura sonora della città, e delle “città” che essa contemporaneamente esprime. Gli iscritti al workshop saranno guidati in un tour cittadino dove, muniti di registratore digitale, campioneranno il paesaggio sonoro del territorio oggetto di studio ed impareranno ad ascoltarne i dettagli, a metterli in relazione al contesto di origine: sveleranno le trame che legano ogni suono al suo territorio fisico e culturale".

"A seguito del workshop vi sarà la creazione di un evento performativo che avrà luogo nel cortile del Palazzo Lely-Gualtieri realizzato con la partecipazione degli iscritti utilizzando il materiale raccolto nelle soundwalks. Verrà realizzata una performance live collettiva sotto la guida del docente, verrà di fatto costituito un piccolo ensemble improvvisativo che munito di laptop e con un codicillo concordato preventivamente col docente ed i compagni di corso si esibirà in una improvvisazione “controllata”".

"Aftershocks "il paesaggio sonoro dell'Aquila" è un progetto di Ecologia Sonora a cura di Francesco Giannico che prevede un workshop, delle soundwalks (passeggiate sonore) per la città e la performance collettiva eseguita dal vivo che intende restituire alla città il lavoro svolto dai partecipanti durante i giorni che la precedono. Il workshop è volto non solo alla comprensione delle metodologie tecniche di registrazione audio e documentazione sonora, ma anche all’indagine esperienziale e conoscitiva di quelle vite che dopo 10 anni dall'evento sismico del 2009 portano avanti il significante e il significato della vita in città. Per questo il titolo che si è deciso di dare al progetto è "Aftershock" e l'obiettivo sociale che si cela dietro è quello di tentare di ricucire le fila di quelle vite e di quei racconti spezzati da un punto di vista narrativo e ricostruire l’immagine acustica di quello che è accaduto dando una nuova immagine anche al presente stesso".

Francesco Giannico è musicista elettroacustico, laureatosi in Musicologia con una tesi in Storia della Musica per Film. È fondatore assieme ad altri sound artist dell’Archivio Italiano dei Paesaggi Sonori. Usa il suono come strumento partecipativo. Info: www.francescogiannico.com

L'evento è organizzato da Paesaggi Sonori e ACS Abruzzo Circuito Spettacolo con il contributo del programma Restart del Comune dell'Aquila. L'evento del 17 dicembre fa parte del calendario delle iniziative natalizie promosse dal Comune dell'Aquila.