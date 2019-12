L'Aquila: Simona Molinari in concerto all'Auditorium del Parco con i Solisti Aquilani

Simona Molinari torna a L'Aquila, dove è cresciuta e si è formata musicalmente, con il suo nuovo spettacolo live "Sbalzi d'amore", un concerto dal taglio autobiografico che ripercorre i suoi primi dieci anni di carriera. La tappa aquilana del tour vedrà l'artista esibirsi sul palco accompagnata dai Solisti aquilani.

L'appuntamento è per giovedì 19 dicembre, alle ore 18, all'Auditorium del Parco.

L'artista si dividerà tra i brani del nuovo progetto discografico, i successi della sua carriera e i classici del blues e del soul, proponendo brani di Nina Simone, Aretha Franklin e Amy Winehouse.

"E' sempre emozionante per me tornare a L'Aquila e sono particolarmente felice per questa collaborazione con I Solisti Aquilani con cui ho sempre desiderato dividere il palco" ha affermato la cantante in conferenza stampa. "Dal mio esordio - ha aggiunto - sono passati dieci anni e se riguardo la foto della mia prima partecipazione a Sanremo penso a quante cose sono cambiate da allora. L'unica cosa costante nel tempo è la quantità d'amore che ho metto in quello che faccio".

Alla presentazione dell'evento, inserito nel cartellone della stagione concertistica dei Solisti aquilani, hanno partecipato anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore al turismo Fabrizia Aquilio, e il direttore artistico del Solisti aquilani, Maurizio Cocciolito. Presente anche Giorgio Ripani, assessore con delega alla cultura del Comune di Tortoreto dove l'artista si esibirà insieme ai Solisti aquilani il prossimo 20 dicembre, alle 18.30, nella sala congressi del Villaggio Salinello.

"Abbiamo già avuto moltissime richieste per lo spettacolo. Purtroppo i posti dell'auditorium sono limitati ma - ha assicurato il direttore Cocciolito - cercheremo di replicare l'evento".

Per il sindaco dell'Aquila Biondi l'appuntamento conferma "la qualità dell'offerta culturale della nostra città che è ufficialmente candidata a capitale italiana della cultura 2021. Ieri - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo presentato domanda ed entro il 2 marzo provvederemo a redarre il dossier. Sono sicuro che le istituzioni culturali cittadine ci sosterranno in questa nuova sfida".

A seguito delle numerose richieste pervenute, il posto per gli abbonati verrà garantito fino alle ore 17.30. Chi non ha l’abbonamento può acquistare il biglietto (non più di 2 biglietti) dalle ore 16.00 dello stesso giorno del concerto, fino a esaurimento posti.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro.