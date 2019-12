L'Aquila, aperitivo vigilia: "Differenziamoci, un cestino in più per una città pulita"

Torna anche quest'anno l'iniziativa dei giovani dell'associazione Azimut "Differenziamoci: un cestino in più per una città pulita" per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente durante l'atteso aperitivo della Vigilia.

"Nel giorno più atteso da tutta la città, l'aperitivo del 24 dicembre, gli operatori Asm trascorrono la vigilia a ripulire le strade del nostro centro storico. Per il terzo anno consecutivo abbiamo deciso di stare al loro fianco con una battaglia di civiltà: diamo appuntamento a tutta la cittadinanza il 23 dicembre alle ore 15.00 presso il Parco del Castello (di fronte l'Auditorium) per unirsi a noi con uno scatolone da posizionare nelle strade della nostra L'Aquila", scrivono gli organizzatori.

"In questo modo daremo a tutti la possibilità di non lasciare i rifiuti a terra e faciliteremo il lavoro degli operatori, coniugando il divertimento al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa è sempre più partecipata e contiamo anche quest'anno nell'adesione di tanti ragazzi ed associazioni per posizionare oltre cento cassonetti provvisori."