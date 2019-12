Teatro: al Palazzetto dei Nobili va in scena "Prosata di Natale con noi"

L'Aquila: concerto di Natale degli alunni dell'Istituto Mazzini Patini Natale in musica per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Mazzini Patini. Per celebrare le festività, si è…

L'Aquila, "Natale in musica": le modifiche alla viabilità Il comando di polizia municipale dell'Aquila rende noto che, in occasione della manifestazione "Natale in musica", in programma domani, giovedì…